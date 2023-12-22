Шествие "Бессмертный полк" в этом году не состоится в очном формате

В 2024 году подготовлены другие форматы празднования.

Шествие "Бессмертный полк" в России в 2024 году из-за соображений безопасности не будет проводиться в очном формате. Об этом сообщила сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева.

Решение не проводить акцию в очном формате было принято в связи с существующими угрозами общественной безопасности.

Цунаева добавила, что в 2024 году подготовлены другие форматы празднования.

Пулковский парк, который находится на пересечении Московского и Пулковского шоссе в Петербурге, намерены переименовать в парк Городов-Героев.

Фото: Piter.tv