Пулковскому парку хотят вернуть историческое название

Контролировать выполнение постановления будет вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Пулковский парк, который находится на пересечении Московского и Пулковского шоссе в Петербурге, намерены переименовать в парк Городов-Героев. Соответствующее постановление городского правительства проходит антикоррупционную экспертизу.

В документе отмечается, что контролировать выполнение постановления будет вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Ранее за возвращение Пулковскому парку исторического названия проголосовала Топонимическая комиссия города на Неве. Инициатором предложения стала председатель правления общественной организации Петербурга "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова.

Парк Городов-Героев переименовали в 2010 году. Наименование "Парк Городов-Героев" содержится в решении Ленгорисполкома от 13 августа 1984 года №576 "О создании парковой зоны по трассе от площади Победы до Пулковских высот и аэропорта Пулково".

Фото: ВКонтакте / Пулковский парк