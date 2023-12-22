В Пулковском парке в пруду утонул мужчина

Предположительно, мужчина был в нетрезвом состоянии.

Неизвестный мужчина утонул в пруду в Пулковском парке. Об этом стало известно Piter.tv.

Информация о трупе в полицию Московского района поступила 23 мая днём. Тело извлекли из воды на расстоянии 5-6 метров от берега. На вид утопленнику 35-40 лет, без внешних признаков насильственной смерти.

По словам очевидцев, мужчина зашел в воду в одежде, проплыл несколько метров и после этого начал тонуть. Труп направлен в морг для установления причины смерти. Предположительно, мужчина был в нетрезвом состоянии.

Ранее одиннадцатиклассник захлебнулся в гатчинском Чёрном озере.

Фото: pxhere