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В Пулковском парке в пруду утонул мужчина
Сегодня, 11:20
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Пулковском парке в пруду утонул мужчина

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Предположительно, мужчина был в нетрезвом состоянии.

Неизвестный мужчина утонул в пруду в Пулковском парке. Об этом стало известно Piter.tv.

Информация о трупе в полицию Московского района поступила 23 мая днём. Тело извлекли из воды на расстоянии 5-6 метров от берега. На вид утопленнику 35-40 лет, без внешних признаков насильственной смерти.

По словам очевидцев, мужчина зашел в воду в одежде, проплыл несколько метров и после этого начал тонуть. Труп направлен в морг для установления причины смерти. Предположительно, мужчина был в нетрезвом состоянии.

Ранее одиннадцатиклассник захлебнулся в гатчинском Чёрном озере.

Фото: pxhere

Теги: пулковский парк, утопленник
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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