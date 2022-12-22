  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В пожарном водоеме в Приозерском районе утонул мужчина
Сегодня, 14:24
154
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В пожарном водоеме в Приозерском районе утонул мужчина

0 0

Тело погибшего извлекли и передали полицейским спасатели Приозерска.

В Приозерском районе спасатели провели работы, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

В ведомство 19 сентября поступило сообщение о том, что в пожарном водоеме массива Орехово-Северное обнаружено тело мужчины. Тело погибшего извлекли и передали полицейским спасатели Приозерска. Все обстоятельства трагедии устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: тело мужчины извлекли из Невы на Воскресенской набережной. Труп передан в морг для установления точной причины смерти. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: приозерский район, утопленник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии