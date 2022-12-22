В пожарном водоеме в Приозерском районе утонул мужчина

В Приозерском районе спасатели провели работы, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.
В ведомство 19 сентября поступило сообщение о том, что в пожарном водоеме массива Орехово-Северное обнаружено тело мужчины. Тело погибшего извлекли и передали полицейским спасатели Приозерска. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.
Ранее на Piter.TV: тело мужчины извлекли из Невы на Воскресенской набережной. Труп передан в морг для установления точной причины смерти.
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
