После вмешательства прокуратуры в Приозерском районе станция скорой помощи получила новые авто
Вчера, 13:09
376
Неисправные машины направлены на ремонт.

По требованию прокуратуры Ленинградской области в Приозерском районе устранили нарушения при оказании скорой медицинской помощи. На одной из станций некоторые автомобили находились в плохом состоянии, рассказали 10 апреля в надзорном ведомстве. 

Главному врачу ГБУЗ ЛО "Станция скорой медицинской помощи" вносили представление об устранении нарушений. В результате в эксплуатацию ввели две новых машины, а неисправные авто направлены на ремонт. Четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Ранее на Piter.TV: с начала года вертолеты санавиации в Ленобласти спасли около 70 пациентов. Организацией вылетов занимается Территориальный центр медицины катастроф. 

