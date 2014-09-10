После вмешательства прокуратуры в Приозерском районе станция скорой помощи получила новые авто

Неисправные машины направлены на ремонт.

По требованию прокуратуры Ленинградской области в Приозерском районе устранили нарушения при оказании скорой медицинской помощи. На одной из станций некоторые автомобили находились в плохом состоянии, рассказали 10 апреля в надзорном ведомстве.

Главному врачу ГБУЗ ЛО "Станция скорой медицинской помощи" вносили представление об устранении нарушений. В результате в эксплуатацию ввели две новых машины, а неисправные авто направлены на ремонт. Четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)