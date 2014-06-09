В Ленобласти майнеры похитили электричество на сумму в 1 млрд рублей

Предварительно, в сговор с майнерами вступили должностные лица регионального подразделения транспортной компании.

В Приозерском районе Ленобласти выявили работу нелегальной майнинг-фермы. В результате было похищено электричество на общую сумму в 1 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 27 октября.

Обыски состоялись на территории железнодорожных станций Громово и Луговая. Транспортными полицейскими обнаружены контейнеры, оборудованные специальными устройствами для добычи криптовалюты. Предварительно, в сговор с майнерами вступили должностные лица регионального подразделения транспортной компании.

Злоумышленники воспользовались своим служебным положением и предоставили разрешения на установку оснащения для получения криптовалюты. Похищено свыше 80 млн кВт электроэнергии. Задержаны шестеро подозреваемых, у них изъяты компьютеры, флеш-карты, телефоны, видеокамеры, кредитные карты, документы, более 7 млн рублей и оборудование для майнинга. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 286 УК РФ. Двое фигурантов заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

