Начальника РЖД-объекта в Ленобласти задержали по делу о майнинге криптовалюты

На подстанциях в Ленобласти обнаружили фермы для криптовалюты с расходом энергии РЖД.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал начальника Санкт-Петербург-Финляндской дистанции электроснабжения Сергея Кузнецова и его заместителя Николая Бальцера. Их подозревают в организации незаконного потребления электроэнергии для майнинга криптовалюты.

По версии следствия, с сентября 2024 года Кузнецов и Бальцер допустили установку оборудования для добычи криптовалюты на подстанциях "Громово" и "Луговая". Устройства работали за счет ресурсов, предназначенных для нужд РЖД, что позволило получать прибыль, не связанную с деятельностью компании.

Кузнецов на заседании просил изменить меру пресечения на домашний арест, уверяя, что не собирается скрываться и сотрудничает с правоохранителями. Однако суд поддержал ходатайство следствия и постановил оставить обоих фигурантов под стражей до 15 ноября 2025 года.

Следователи выясняют масштаб ущерба и круг участников схемы.

Недавно мошенники обманули пенсионерку на 8 млн рублей, заставив продать квартиру.

Фото: Piter.TV