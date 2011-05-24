Мошенники обманули пенсионерку на 8 млн рублей, заставив продать квартиру

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере).

15 сентября в правоохранительные органы Кировского района Петербурга поступила жалоба от пенсионерки, проживающей по адресу: ул. Зенитчиков, д. 3. Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, женщина заявила, что стала жертвой мошенников.

Установлено, что в течение периода с 19 августа по 12 сентября ей неоднократно звонили незнакомцы, выдававшие себя за представителей государственных структур. Используя обманные схемы, злоумышленники вынудили пострадавшую оформить займы у друзей и перечислить на подставные банковские счета сумму в размере 800 тыс. руб., мотивируя это необходимостью защиты сбережений. Дополнительно, 28 августа заявительница продала свою жилплощадь на улице Васи Алексеева, а 9 сентября примерно в 14:00 передала неизвестному человеку ещё 7 млн 200 тыс. рублей. Общий размер ущерба достиг отметки в 8 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере). Ведётся работа по установлению личностей преступников и их привлечению к ответственности.

Фото: Piter.TV