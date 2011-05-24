Петербуржцев предупредили о мошенничестве через iCloud Calendar на устройствах Apple

Аферисты отправляют пользователям фальшивые уведомления, создавая события в календаре и прикрепляя к ним подозрительные записи.

Пресс-служба управления безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти сообщила 16 сентября о новом способе мошенничества через календарь iCloud на устройствах Apple. Аферисты отправляют пользователям фальшивые уведомления, создавая события в календаре и прикрепляя к ним подозрительные записи.

Подконтрольный злоумышленниками электронный адрес приглашен на такое мероприятие, что позволяет рассылать ложные сообщения. В уведомлении указывается номер телефона, по которому жертвы призываются позвонить, чтобы якобы предотвратить платёж.

Во время телефонного разговора преступники убеждают пользователей установить специальное приложение, которое даёт мошенникам доступ к банковской информации. Поскольку уведомления поступают непосредственно с серверов Apple, они беспрепятственно проходят через антиспам-фильтры и отображаются среди обычных входящих сообщений.

Фото: Pxhere