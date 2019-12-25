Петербуржцев предупредили о новой схеме мошенничества с поддельными благотворительными фондами

Цель злоумышленников заключается в получении полного контроля над банковскими счетами доверчивых пользователей путем хитроумной схемы.

Новый способ мошенничества, связанный с созданием фейковых сайтов благотворительных фондов, стал объектом предупреждения Управления по противодействию преступлениям в информационной среде Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Цель злоумышленников заключается в получении полного контроля над банковскими счетами доверчивых пользователей путем хитроумной схемы. Сначала жертву убеждают сделать небольшой первоначальный платеж настоящему благотворительному фонду, вызывая доверие. Затем, используя ложные инвестиционные графики и подделанные веб-сайты, мошенники вводят жертву в заблуждение и получают доступ ко всей банковской информации жертвы, что ведет к значительным финансовым потерям, исчисляемым сотнями тысяч рублей.

В сообщении полиции подчеркивается, что преступники привлекают внимание потенциальных жертв посредством рекламных объявлений в интернете и мобильных приложениях, предлагая заманчивые варианты получения высоких дивидендов, государственных бонусов или социальных выплат.

Только за короткий период Русфонду удалось вернуть своим пострадавшим клиентам более 4,6 миллиона рублей, однако ущерб, понесенный самим фондом и его репутация, оказался существенным.

Сотрудники правоохранительных органов настоятельно рекомендуют гражданам внимательно относиться к подобным предложениям, самостоятельно проверяя информацию непосредственно на официальных ресурсах соответствующих организаций, избегать переводов денежных средств по сомнительным ссылкам и воздерживаться от ввода банковских реквизитов на неизвестных сайтах.

