Мужчина, ударивший по лицу ребенка в троллейбусе, предстанет перед судом в Петербурге

Мужчина агрессивно отреагировал на ситуацию, сделав подросткам замечание относительно неоплаченного проезда.

В прокуратуре Кировского района завершилось утверждение обвинительного акта против ранее осужденного 48-летнего мужчины, проживающего в данном районе. Гражданину предъявлено обвинение по статье 116 Уголовного кодекса РФ (побои).

Согласно материалам следствия, инцидент произошел 21 февраля 2025 года. Два подростка, занимающиеся лёгкой атлетикой, направлялись домой после занятий спортом и вошли в троллейбус номер 20. Мальчики честно попытались оплатить поездку, однако платежная карта одного из ребят оказалась неисправной, вызвав недовольство со стороны обвиняемого.

Мужчина агрессивно отреагировал на ситуацию, сделав подросткам замечание относительно неоплаченного проезда. Когда товарищ пострадавшего мальчика пытался разъяснить причину неполадки карты и пояснил, что родители забыли своевременно внести средства на счёт, злоумышленник ответил применением физической силы, ударив ребёнка в лицо.

Теперь уголовное дело передано в Кировский районный суд для судебного разбирательства. Одновременно прокуратура обратилась в суд с иском о возмещении потерпевшему ребёнку моральной компенсации в сумме 200 тысяч рублей.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура проводит проверку по факту возгорания автомобильных шин в поселке Ушаки.

Фото: Прокуратура Петербурга

