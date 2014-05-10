Прокуратура проводит проверку по факту возгорания автомобильных шин в поселке Ушаки

В Тосненском районе Ленинградской области районная прокуратура ведет проверку обстоятельств пожара, произошедшего на территории поселка Ушаки, где загорелись автомобильные шины, пишет "Петербургский дневник".
Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти, возгорание произошло на земельном участке площадью около 70 кубометров. Благодаря оперативной реакции спасателей огонь был вовремя устранен.
Сейчас главная задача прокуратуры — выяснить владельца земли, на которой случилось возгорание. Если факты подтвердятся, будут приняты все необходимые меры правового реагирования.
Ранее мы сообщили о том, что пожар охватил кухню в квартире на Октябрьской набережной.
Фото: Pxhere
