  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прокуратура проводит проверку по факту возгорания автомобильных шин в поселке Ушаки
Сегодня, 15:13
110
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура проводит проверку по факту возгорания автомобильных шин в поселке Ушаки

0 0

Сейчас главная задача прокуратуры — выяснить владельца земли, на которой случилось возгорание.

В Тосненском районе Ленинградской области районная прокуратура ведет проверку обстоятельств пожара, произошедшего на территории поселка Ушаки, где загорелись автомобильные шины, пишет "Петербургский дневник".

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти, возгорание произошло на земельном участке площадью около 70 кубометров. Благодаря оперативной реакции спасателей огонь был вовремя устранен.

Сейчас главная задача прокуратуры — выяснить владельца земли, на которой случилось возгорание. Если факты подтвердятся, будут приняты все необходимые меры правового реагирования.

Ранее мы сообщили о том, что пожар охватил кухню в квартире на Октябрьской набережной.

Фото: Pxhere

Теги: ленобласть, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии