Тело мужчины извлекли из Невы на Воскресенской набережной
Сегодня, 11:25
Труп передан в морг для установления точной причины смерти.

В Неве в Петербурге утонул мужчина. Его тело извлекли на Воскресенской набережной, пишет 9 сентября "Фонтанка". 

Труп заметила прохожая накануне, женщина обратилась в полицию. Погибшего из воды доставали спасатели возле Литейного моста. 

На утопленнике были футболка, джинсы и кроссовки, в кармане лежал мобильный телефон. Предварительно, тело находилось в реке как минимум неделю. Оно передано в морг для установления точной причины смерти. 

Ранее на Piter.TV: в Кавголовском озере под Петербургом утонул подросток. Тело мальчика извлекли очевидцы, также на место была вызвана скорая помощь. 

Фото: Piter.TV

