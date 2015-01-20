Тело мужчины извлекли из Невы на Воскресенской набережной

Труп передан в морг для установления точной причины смерти.

В Неве в Петербурге утонул мужчина. Его тело извлекли на Воскресенской набережной, пишет 9 сентября "Фонтанка".

Труп заметила прохожая накануне, женщина обратилась в полицию. Погибшего из воды доставали спасатели возле Литейного моста.

На утопленнике были футболка, джинсы и кроссовки, в кармане лежал мобильный телефон. Предварительно, тело находилось в реке как минимум неделю. Оно передано в морг для установления точной причины смерти.

Фото: Piter.TV