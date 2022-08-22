  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Кавголовском озере под Петербургом утонул подросток
Сегодня, 12:35
40
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Кавголовском озере под Петербургом утонул подросток

0 0

Тело мальчика извлекли очевидцы, также на место была вызвана скорая помощь.

Во Всеволожском районе Ленобласти утонул подросток 2011 года рождения. Об этом рассказали в региональном МЧС 6 сентября. 

Тело мальчика из Кавголовского озера извлекли очевидцы, также на место была вызвана скорая помощь. Он скончался в машине медиков. 

Следите за своими детьми, не оставляйте их без присмотра у воды и обучите их приемам плавания! Ваша безопасность – ваша ответственность! 

Пресс-служба МЧС России 

Ранее на Piter.TV: рыбак утонул в озере у деревни Руссконицы. 

Фото: Piter.TV 

Теги: всеволожский район, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии