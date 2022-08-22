В Кавголовском озере под Петербургом утонул подросток

Тело мальчика извлекли очевидцы, также на место была вызвана скорая помощь.

Во Всеволожском районе Ленобласти утонул подросток 2011 года рождения. Об этом рассказали в региональном МЧС 6 сентября.

Тело мальчика из Кавголовского озера извлекли очевидцы, также на место была вызвана скорая помощь. Он скончался в машине медиков.

Следите за своими детьми, не оставляйте их без присмотра у воды и обучите их приемам плавания! Ваша безопасность – ваша ответственность! Пресс-служба МЧС России

Фото: Piter.TV