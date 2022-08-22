В Кавголовском озере под Петербургом утонул подросток

Во Всеволожском районе Ленобласти утонул подросток 2011 года рождения. Об этом рассказали в региональном МЧС 6 сентября.
Тело мальчика из Кавголовского озера извлекли очевидцы, также на место была вызвана скорая помощь. Он скончался в машине медиков.
Следите за своими детьми, не оставляйте их без присмотра у воды и обучите их приемам плавания! Ваша безопасность – ваша ответственность!
Пресс-служба МЧС России
Фото: Piter.TV
