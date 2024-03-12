Рыбак утонул в озере у деревни Руссконицы

Пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленобласти проинформировала о находке тела мужчины на озере Вехкозеро рядом с деревней Руссконицы.
Сообщение о пропаже поступило 4 сентября: мужчина отправился на рыбалку два дня назад и не вернулся домой.
Группа спасателей из Лодейного Поля обнаружила тело, транспортировала его на сушу и передала правоохранительным органам.
Ранее мы сообщили о том, что мужчина и женщина заблудились в лесном массиве в Волховском районе.
Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба Ленобласти
