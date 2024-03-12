  1. Главная
Рыбак утонул в озере у деревни Руссконицы
Сегодня, 8:53
Рыбак утонул в озере у деревни Руссконицы

Сообщение о пропаже мужчины поступило 4 сентября.

Пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленобласти проинформировала о находке тела мужчины на озере Вехкозеро рядом с деревней Руссконицы.

Сообщение о пропаже поступило 4 сентября: мужчина отправился на рыбалку два дня назад и не вернулся домой.

Группа спасателей из Лодейного Поля обнаружила тело, транспортировала его на сушу и передала правоохранительным органам.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина и женщина заблудились в лесном массиве в Волховском районе.

Фото:   Telegram /  Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

