Рыбак утонул в озере у деревни Руссконицы

Сообщение о пропаже мужчины поступило 4 сентября.

Пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленобласти проинформировала о находке тела мужчины на озере Вехкозеро рядом с деревней Руссконицы.

Сообщение о пропаже поступило 4 сентября: мужчина отправился на рыбалку два дня назад и не вернулся домой.

Группа спасателей из Лодейного Поля обнаружила тело, транспортировала его на сушу и передала правоохранительным органам.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба Ленобласти