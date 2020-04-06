Мужчина и женщина заблудились в лесном массиве в Волховском районе

Спасательные службы напоминают, что перед прогулкой в лес важно предупредить родных о месте нахождения.

В результате поисковых мероприятий найдены мужчина и женщина, потерявшиеся в лесном массиве Волховского района Ленинградской области. Об этом проинформировала аварийно-спасательная служба Ленобласти.

Сообщение о двух исчезнувших людях поступило в поисково-спасательный отряд города Новая Ладога поздно вечером 1 сентября. Место поисков было определено вблизи деревни Подборовье. Группа дежурных сотрудников оперативно обнаружила заблудившихся, провела эвакуацию из леса и передала их родным.

Спасательные службы напоминают, что перед прогулкой в лес важно предупредить родных о месте нахождения, зарядить мобильник для поддержания связи и выбирать одежду ярких цветов, облегчающих визуальное обнаружение.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти