Спасатели вывели пенсионера из лесного массива Пупышево
Сегодня, 14:11
147
Совместно с профессиональными спасателями на месте действовали добровольцы из организации "Экстремум".

В понедельник, 1 сентября, служба спасения Ленинградской области проинформировала о чрезвычайной ситуации: 31 августа пожилой мужчина ушёл в лес вблизи деревни Пупышево и пропал. 

Благодаря оперативной работе спасателей из поисково-спасательного отряда города Новая Ладога, потерявшегося гражданина быстро нашли и благополучно сопроводили из лесного массива. 

Ранее мы сообщили о том, что спасатели вывели мужчину из леса под Тосно.

Фото: Telegram /  Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

