Спасатели вывели пенсионера из лесного массива Пупышево

В понедельник, 1 сентября, служба спасения Ленинградской области проинформировала о чрезвычайной ситуации: 31 августа пожилой мужчина ушёл в лес вблизи деревни Пупышево и пропал.

Благодаря оперативной работе спасателей из поисково-спасательного отряда города Новая Ладога, потерявшегося гражданина быстро нашли и благополучно сопроводили из лесного массива.

Совместно с профессиональными спасателями на месте действовали добровольцы из организации "Экстремум".

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба Ленобласти