Спасатели вывели мужчину из леса под Тосно

Пострадавшего нашли в указанном лесном массиве, эвакуировали его из лесной зоны и передали близким людям.

Вечером 27 августа в лесу у деревни Чудской Бор Тосненского района Ленобласти заблудился мужчина: он обратился за поддержкой спасательных служб. Об инциденте сообщила Аварийно-спасательная служба Ленобласти в своём Telegram-канале.

Спасатели оперативно отреагировали на сигнал бедствия и успешно провели операцию по поиску потерявшегося гражданина.

Группа дежурных спасателей из Тосно провела поисковые мероприятия, нашла мужчину в указанном лесном массиве, эвакуировала его из лесной зоны и передала близким людям, уточняет ведомство.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина сорвался с Бумовского моста в Вуоксу и утонул.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО