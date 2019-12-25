Мужчина сорвался с Бумовского моста в Вуоксу и утонул

Тело погибшего обнаружили 27 августа, его доставили на берег и передали полицейским.

На реке Вуоксе состоялись поисковые работы, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

В ведомство еще 20 августа поступила информация о том, что с Бумовского моста в водоем сорвался мужчина. Поисками занимался отряд Приозерска. Тело погибшего обнаружили 27 августа, его доставили на берег и передали полицейским.

Ранее мы рассказывали о том, что в лесу под Петербургом спасатели отогнали медведя от молодых людей. На месте была применена звуковая ракета, и животное ушло.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти