  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В лесу под Петербургом спасатели отогнали медведя от молодых людей
Сегодня, 8:04
167
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В лесу под Петербургом спасатели отогнали медведя от молодых людей

0 0

На месте была применена звуковая ракета, и животное ушло.

Спасатели провели работы в лесном массиве. Об этом рассказали 27 августа в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

Накануне вечером спасательный отряд Приозерска получил информацию о том, что трое молодых людей не могут выйти из леса, поскольку рядом ходит медведь. На месте была применена звуковая ракета, и животное ушло. 

Кроме того, в Гатчинском районе в районе поселка Тайцы заблудилась пожилая женщина. Пострадавшую передали спасателям, от медицинской помощи она отказалась. 

Ранее на Piter.TV: во время сплава по реке Веселой в Ленобласти мужчине стало плохо

Фото: pxhere; Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: ленобласть, медведь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии