В лесу под Петербургом спасатели отогнали медведя от молодых людей

Спасатели провели работы в лесном массиве. Об этом рассказали 27 августа в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.
Накануне вечером спасательный отряд Приозерска получил информацию о том, что трое молодых людей не могут выйти из леса, поскольку рядом ходит медведь. На месте была применена звуковая ракета, и животное ушло.
Кроме того, в Гатчинском районе в районе поселка Тайцы заблудилась пожилая женщина. Пострадавшую передали спасателям, от медицинской помощи она отказалась.
Фото: pxhere; Аварийно-спасательная служба Ленобласти
