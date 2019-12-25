В лесу под Петербургом спасатели отогнали медведя от молодых людей

На месте была применена звуковая ракета, и животное ушло.

Спасатели провели работы в лесном массиве. Об этом рассказали 27 августа в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Накануне вечером спасательный отряд Приозерска получил информацию о том, что трое молодых людей не могут выйти из леса, поскольку рядом ходит медведь. На месте была применена звуковая ракета, и животное ушло.

Кроме того, в Гатчинском районе в районе поселка Тайцы заблудилась пожилая женщина. Пострадавшую передали спасателям, от медицинской помощи она отказалась.

Фото: pxhere; Аварийно-спасательная служба Ленобласти