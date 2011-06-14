  1. Главная
Во время сплава по реке Веселой в Ленобласти мужчине стало плохо
Сегодня, 16:26
Пострадавшего эвакуировали и передали медикам скорой помощи.

На реке Веселой 26 августа спасатели провели работы, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

В ведомство поступила информация о том, что во время сплава мужчине резко стало плохо. На место прибыла дежурная смена поисково-спасательного отряда Приозерска. Пострадавшего эвакуировали и передали медикам скорой помощи. 

Оказание помощи осложнялось рельефом местности: к месту происшествия не вела ни одна из дорог, поэтому эвакуация сначала проводилась по воде, а после – по лесу. 

Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти (архив) 

Теги: происшествия, река веселая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

