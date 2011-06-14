Во время сплава по реке Веселой в Ленобласти мужчине стало плохо

Пострадавшего эвакуировали и передали медикам скорой помощи.

На реке Веселой 26 августа спасатели провели работы, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

В ведомство поступила информация о том, что во время сплава мужчине резко стало плохо. На место прибыла дежурная смена поисково-спасательного отряда Приозерска. Пострадавшего эвакуировали и передали медикам скорой помощи.

Оказание помощи осложнялось рельефом местности: к месту происшествия не вела ни одна из дорог, поэтому эвакуация сначала проводилась по воде, а после – по лесу. Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти (архив)