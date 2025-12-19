  1. Главная
Сегодня, 8:59
101
На Вуоксе вновь встретили водяного воробья

0 0

Оляпка занесена в Красную книгу Петербурга и области.

В Приозерском районе Ленобласти на Вуоксе снова замечена оляпка. Как напомнил известный биолог Павел Глазков, птичку также называют водяным воробьем. 

Небольшая пернатая с белым передничком – единственная из воробьиных, кто способен плавать и нырять. Под водой птичка может находиться до 30 секунд. 

Водяной воробей круглый год живет в наших краях на берегах незамерзающих рек. Не спроста оляпка ныряет в сильное течение: под водой она раскрывает крылья, и течение буквально прижимает ее ко дну. Здесь она ищет водных насекомых. 

Павел Глазков, биолог 

Оляпка занесена в Красную книгу Петербурга и области. 

Ранее на Piter.TV: две камышницы остались зимовать в петербургском парке. 

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре 

