На Вуоксе вновь встретили водяного воробья

В Приозерском районе Ленобласти на Вуоксе снова замечена оляпка. Как напомнил известный биолог Павел Глазков, птичку также называют водяным воробьем.

Небольшая пернатая с белым передничком – единственная из воробьиных, кто способен плавать и нырять. Под водой птичка может находиться до 30 секунд.

Водяной воробей круглый год живет в наших краях на берегах незамерзающих рек. Не спроста оляпка ныряет в сильное течение: под водой она раскрывает крылья, и течение буквально прижимает ее ко дну. Здесь она ищет водных насекомых. Павел Глазков, биолог

Оляпка занесена в Красную книгу Петербурга и области.

Ранее на Piter.TV: две камышницы остались зимовать в петербургском парке.

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре