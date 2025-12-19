Две камышницы остались зимовать в петербургском парке

Размером эта птица с голубя, в целом похожа на лысуху.

В Петербурге остались зимовать две камышницы. Как рассказал известный биолог Павел Глазков, с большой вероятностью это самец и самка. Они были замечены на водоеме городского парка.

Размером эта птица с голубя, в целом похожа на лысуху. Только кожистая бляшка на лбу у камышницы ярко-красного цвета. Между пальцами у пернатой нет перепонок, что позволяет хорошо ходить по суше и не проваливаться даже в рыхлом снегу.

Камышница занесена в Красную книгу Северной столицы. Зимой птицу можно встретить редко, поскольку обычно она улетает в Западную Европу и даже Северную Африку.

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре