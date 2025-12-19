  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:15
131
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Две камышницы остались зимовать в петербургском парке

0 0

Размером эта птица с голубя, в целом похожа на лысуху.

В Петербурге остались зимовать две камышницы. Как рассказал известный биолог Павел Глазков, с большой вероятностью это самец и самка. Они были замечены на водоеме городского парка. 

Размером эта птица с голубя, в целом похожа на лысуху. Только кожистая бляшка на лбу у камышницы ярко-красного цвета. Между пальцами у пернатой нет перепонок, что позволяет хорошо ходить по суше и не проваливаться даже в рыхлом снегу. 

Камышница занесена в Красную книгу Северной столицы. Зимой птицу можно встретить редко, поскольку обычно она улетает в Западную Европу и даже Северную Африку. 

Ранее на Piter.TV: одинокие лоси сбиваются в компании под Петербургом. 

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре 

Теги: камышница, птицы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии