Одинокие лоси сбиваются в компании под Петербургом
Сегодня, 10:58
160
0 0

У них вырастает аппетит, и питаться вместе безопаснее, чем поодиночке.

Известный биолог Павел Глазков рассказал, зачем лоси-холостяки сбиваются в компании в морозы. У них вырастает аппетит, и питаться вместе безопаснее, чем поодиночке. 

На днях в мою видеоловушку попалась такая компания холостяков. Их можно понять: вместе – и спокойнее, и веселее. Лоси постоянно друг с другом "разговаривают", для общения они используют множество разных звуков. 

Павел Глазков, биолог 

Почти все уже сбросили рога, и как же определить, где самец, а где самка? У безрогих лосей мужской пол выдают крепкое телосложение и большая борода. 

Ранее на Piter.TV: в Приозерском районе засняли краснокнижную оляпку. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре 

