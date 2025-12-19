Одинокие лоси сбиваются в компании под Петербургом

У них вырастает аппетит, и питаться вместе безопаснее, чем поодиночке.

Известный биолог Павел Глазков рассказал, зачем лоси-холостяки сбиваются в компании в морозы. У них вырастает аппетит, и питаться вместе безопаснее, чем поодиночке.

На днях в мою видеоловушку попалась такая компания холостяков. Их можно понять: вместе – и спокойнее, и веселее. Лоси постоянно друг с другом "разговаривают", для общения они используют множество разных звуков. Павел Глазков, биолог

Почти все уже сбросили рога, и как же определить, где самец, а где самка? У безрогих лосей мужской пол выдают крепкое телосложение и большая борода.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре