В Приозерском районе засняли краснокнижную оляпку

В Приозерском районе известный биолог Павел Глазков сфотографировал оляпку или водяного воробья. Как рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, бурая птица в белом "передничке" питается водными насекомыми.
Живет пернатый на незамерзающей Вуоксе, он занесен в Красную книгу региона.
Но это не все: водяной воробушек поет журчащими трелями даже зимой.
Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти
Ранее на Piter.TV: на Елагином острове в Петербурге заметили перепелятника. Большая часть этих пернатых греется сейчас в Западной Европе.
Фото: Telegram / Александр Дрозденко (Павел Глазков)
