В Приозерском районе засняли краснокнижную оляпку
Сегодня, 8:58
Живет пернатый на незамерзающей Вуоксе.

В Приозерском районе известный биолог Павел Глазков сфотографировал оляпку или водяного воробья. Как рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, бурая птица в белом "передничке" питается водными насекомыми. 

Живет пернатый на незамерзающей Вуоксе, он занесен в Красную книгу региона. 

Но это не все: водяной воробушек поет журчащими трелями даже зимой. 

Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти 

Ранее на Piter.TV: на Елагином острове в Петербурге заметили перепелятника. Большая часть этих пернатых греется сейчас в Западной Европе. 

Фото: Telegram / Александр Дрозденко (Павел Глазков) 

Теги: ленобласть, птица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

