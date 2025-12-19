В Приозерском районе засняли краснокнижную оляпку

Живет пернатый на незамерзающей Вуоксе.

В Приозерском районе известный биолог Павел Глазков сфотографировал оляпку или водяного воробья. Как рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, бурая птица в белом "передничке" питается водными насекомыми.

Живет пернатый на незамерзающей Вуоксе, он занесен в Красную книгу региона.

Но это не все: водяной воробушек поет журчащими трелями даже зимой. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Ранее на Piter.TV: на Елагином острове в Петербурге заметили перепелятника. Большая часть этих пернатых греется сейчас в Западной Европе.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко (Павел Глазков)