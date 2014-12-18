Лодку с телом мужчины обнаружили на Вуоксе

Спасатели Приозерска извлекли погибшего из реки и передали полицейским.

На реке Вуоксе состоялись спасательные работы, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

В ведомство 29 сентября поступила информация от очевидца о том, что в 500 метрах от берега была обнаружена лодка, а в воде находилось тело мужчины. Спасатели Приозерска извлекли погибшего из реки и передали полицейским. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что из Невы на Петроградке извлекли тело молодого мужчины. На вид утонувшему не больше 30 лет. Документов в карманах не оказалось.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти