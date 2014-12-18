  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Лодку с телом мужчины обнаружили на Вуоксе
Сегодня, 17:16
55
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Лодку с телом мужчины обнаружили на Вуоксе

0 0

Спасатели Приозерска извлекли погибшего из реки и передали полицейским.

На реке Вуоксе состоялись спасательные работы, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

В ведомство 29 сентября поступила информация от очевидца о том, что в 500 метрах от берега была обнаружена лодка, а в воде находилось тело мужчины. Спасатели Приозерска извлекли погибшего из реки и передали полицейским. Все обстоятельства трагедии устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что из Невы на Петроградке извлекли тело молодого мужчины. На вид утонувшему не больше 30 лет. Документов в карманах не оказалось. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: вуокса, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии