Из Невы на Петроградке извлекли тело молодого мужчины

Документов в карманах не оказалось.

В районе Петропавловской крепости в Петроградском районе Петербурга из Невы извлекли тело молодого мужчины. Личность погибшего устанавливается, пишет "Фонтанка" 29 сентября.

Труп в кроссовках, джинсах и футболке был замечен накануне днем, на вид утонувшему не больше 30 лет. Документов в карманах не оказалось.

По предварительным данным, на теле нет признаков насильственной смерти. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: в пожарном водоеме в Приозерском районе Ленобласти утонул мужчина. Тело погибшего извлекли из воды и передали полицейским.

Фото: Piter.TV