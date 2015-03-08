  1. Главная
Из Невы на Петроградке извлекли тело молодого мужчины
Сегодня, 11:42
Документов в карманах не оказалось.

В районе Петропавловской крепости в Петроградском районе Петербурга из Невы извлекли тело молодого мужчины. Личность погибшего устанавливается, пишет "Фонтанка" 29 сентября. 

Труп в кроссовках, джинсах и футболке был замечен накануне днем, на вид утонувшему не больше 30 лет. Документов в карманах не оказалось. 

По предварительным данным, на теле нет признаков насильственной смерти. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: в пожарном водоеме в Приозерском районе Ленобласти утонул мужчина. Тело погибшего извлекли из воды и передали полицейским. 

Фото: Piter.TV 

