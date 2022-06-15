Из озера Вуокса в Ленобласти извлекли тело человека

Для проведения поисковых работ были привлечены специалисты ПСО Приозерска.

В Приозерском районе Ленобласти состоялись поиски тела человека. Как рассказали в МЧС России, утром 17 октября по системе "112" поступила заявка с информацией о том, что на территории туристической базы "Синево" в озере Вуокса обнаружили погибшего.

Для проведения поисковых работ были привлечены специалисты ПСО Приозерска. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

МЧС России напоминает: безопасность на воде – это прежде всего ответственность каждого. Соблюдайте правила поведения у водных объектов, не оставляйте детей без присмотра и будьте осторожны! Пресс-служба МЧС России

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)