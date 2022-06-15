  1. Главная
Из озера Вуокса в Ленобласти извлекли тело человека
Сегодня, 11:47
Для проведения поисковых работ были привлечены специалисты ПСО Приозерска.

В Приозерском районе Ленобласти состоялись поиски тела человека. Как рассказали в МЧС России, утром 17 октября по системе "112" поступила заявка с информацией о том, что на территории туристической базы "Синево" в озере Вуокса обнаружили погибшего. 

Для проведения поисковых работ были привлечены специалисты ПСО Приозерска. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

МЧС России напоминает: безопасность на воде – это прежде всего ответственность каждого. Соблюдайте правила поведения у водных объектов, не оставляйте детей без присмотра и будьте осторожны! 

Пресс-служба МЧС России 

Ранее на Piter.TV: под Петербургом пожилой водитель утонул в карьере со своей машиной. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

