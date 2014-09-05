Под Петербургом пожилой водитель утонул в карьере со своей машиной

Мужчина скончался от полученных телесных повреждений до приезда скорой помощи.

Правоохранители проводят проверку по факту смертельного ДТП в Кингисеппском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 8 октября неподалеку от 85-го километра трассы "Лужицы — Первое Мая" 68-летний водитель машины ВАЗ-2114, выполняя маневр разворота, не справился с управлением и съехал в карьер с водой. В результате аварии мужчина скончался от полученных телесных повреждений до приезда скорой помощи.

Все обстоятельства и детали случившегося устанавливаются.

Фото: Piter.TV