Под Петербургом пожилой водитель утонул в карьере со своей машиной
Сегодня, 10:55
Мужчина скончался от полученных телесных повреждений до приезда скорой помощи.

Правоохранители проводят проверку по факту смертельного ДТП в Кингисеппском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 8 октября неподалеку от 85-го километра трассы "Лужицы — Первое Мая" 68-летний водитель машины ВАЗ-2114, выполняя маневр разворота, не справился с управлением и съехал в карьер с водой. В результате аварии мужчина скончался от полученных телесных повреждений до приезда скорой помощи. 

Все обстоятельства и детали случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: поезд из Казани в Петербург попал в ДТП с грузовиком в Татарстане. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

