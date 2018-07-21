Поезд из Казани в Петербург попал в ДТП с грузовиком в Татарстане

Следователи устанавливают обстоятельства столкновения поезда и грузовика в Татарстане. Жертв нет, рассказали в СК РФ.
Накануне на 753-м километре Горьковской железной дороги у станции Свияжск столкнулись пассажирский состав сообщением "Казань — Петербург" и грузовой автомобиль "КамАЗ". Машина и локомотив получили технические повреждения.
Проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
По результатам проверки будет принято процессуальное решение и установлена степень вины участников инцидента.
Пресс-служба СК РФ
Видео: пресс-служба СК РФ
Фото: Telegram / Еду в Татарстан 18+
