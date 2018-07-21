  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:15
137
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Поезд из Казани в Петербург попал в ДТП с грузовиком в Татарстане

0 0

Машина и локомотив получили технические повреждения.

Следователи устанавливают обстоятельства столкновения поезда и грузовика в Татарстане. Жертв нет, рассказали в СК РФ. 

Накануне на 753-м километре Горьковской железной дороги у станции Свияжск столкнулись пассажирский состав сообщением "Казань — Петербург" и грузовой автомобиль "КамАЗ". Машина и локомотив получили технические повреждения. 

Проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). 

По результатам проверки будет принято процессуальное решение и установлена степень вины участников инцидента. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее на Piter.TV: на Корабельной столкнулись трамвай и грузовик. 

Видео: пресс-служба СК РФ 

Фото: Telegram / Еду в Татарстан 18+ 

Теги: дтп, поезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии