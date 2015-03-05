На Корабельной столкнулись трамвай и грузовик

В "Горэлектротрансе" отметили, что машина не пропустила общественный транспорт.

В Кировском районе Петербурга днем 7 октября на Корабельной улице произошло ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительным данным, столкнулись трамвай и грузовой автомобиль. Из-за аварии движение останавливалось в обе стороны. В "Горэлектротрансе" отметили, что машина не пропустила общественный транспорт. В результате никто не пострадал.

Все обстоятельства и детали случившегося уточняются.

Видео, фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер