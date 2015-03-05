  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:50
159
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На Корабельной столкнулись трамвай и грузовик

0 0

В "Горэлектротрансе" отметили, что машина не пропустила общественный транспорт.

В Кировском районе Петербурга днем 7 октября на Корабельной улице произошло ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. 

По предварительным данным, столкнулись трамвай и грузовой автомобиль. Из-за аварии движение останавливалось в обе стороны. В "Горэлектротрансе" отметили, что машина не пропустила общественный транспорт. В результате никто не пострадал. 

Все обстоятельства и детали случившегося уточняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в СНТ "Лесное" в Ленобласти погиб 54-летний байкер. Причиной трагедии стал приступ. 

Видео, фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

Теги: дтп, корабельная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии