Петербург занял первое место в рейтинге управления нацпроектами

Санкт-Петербург признан лидером по индексу качества управления национальными проектами по версии Аппарата Правительства РФ. Оценка учитывала все этапы реализации. В городе внедрены меры поддержки семей, включая социальную няню и выплаты студенткам.

Санкт-Петербург занял первое место в федеральном рейтинге Аппарата Правительства РФ по индексу качества управления национальными проектами. Оценка охватывает все этапы реализации проектов — от планирования до взаимодействия с жителями.

Как рассказали в Смольном, за лидерством стоят конкретные меры поддержки, внедрённые в городе в 2025 году в рамках нацпроекта "Семья". Среди новых инициатив — услуги социальной няни, выплаты беременным студенткам, компенсация стоимости обучения для детей из многодетных семей, а также другие программы.

Рейтинг Аппарата Правительства оценивает эффективность регионов в реализации национальных проектов на системной основе.

Ранее мы сообщили о том, что выдачи ипотеки в Петербурге выросли на 50% за год.

Фото: Piter.TV