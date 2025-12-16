Петербург занял первое место в рейтинге управления нацпроектами

Санкт-Петербург занял первое место в федеральном рейтинге Аппарата Правительства РФ по индексу качества управления национальными проектами. Оценка охватывает все этапы реализации проектов — от планирования до взаимодействия с жителями.
Как рассказали в Смольном, за лидерством стоят конкретные меры поддержки, внедрённые в городе в 2025 году в рамках нацпроекта "Семья". Среди новых инициатив — услуги социальной няни, выплаты беременным студенткам, компенсация стоимости обучения для детей из многодетных семей, а также другие программы.
Рейтинг Аппарата Правительства оценивает эффективность регионов в реализации национальных проектов на системной основе.
Ранее мы сообщили о том, что выдачи ипотеки в Петербурге выросли на 50% за год.
Фото: Piter.TV
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