Штормовой ливень с грозой накрыл Петербург

Мощный дождь с грозой обрушился на несколько районов Санкт-Петербурга. Действует штормовое предупреждение. МЧС призывает горожан закрыть окна, не парковать машины под деревьями и по возможности оставаться дома.

На Санкт-Петербург обрушился мощный ливень со штормовым ветром и грозовыми разрядами. Синоптики прогнозируют сохранение непогоды в ближайшие часы. В городе действует штормовое предупреждение.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу, потоки воды стремительно заполнили городские улицы. Сотрудники ведомства призывают горожан соблюдать осторожность: плотно закрыть окна, держаться подальше от рекламных щитов и других лёгких конструкций. Водителям не рекомендуется парковать машины под кронами деревьев.

При возможности лучше переждать грозу дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")