Суд Петербурга запретил Net4Gas спорить с "Газпромом" за рубежом

Арбитражный суд Петербурга удовлетворил иск "Газпром экспорта" к чешскому оператору газопроводов Net4Gas.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес решение по иску "Газпром экспорта" к чешскому оператору газопроводов Net4Gas. Суд запретил этой компании продолжать судебное разбирательство с "Газпром экспортом" за рубежом.

Информация о принятом акте опубликована в карточке дела, хотя текст определения пока не выложен. Иск был заявлен о запрете продолжать разбирательство в Арбитражном суде при экономической палате Чешской Республики и аграрной палате Чешской Республики.

Ранее, в октябре 2024 года, Верховный суд России уже отказал Net4Gas в пересмотре решений нижестоящих судов, которые запрещали компании вести спор за границей. Тогда арбитраж Петербурга в марте полностью удовлетворил заявление "Газпром экспорта" и определил взыскать с ответчика около 113 миллионов евро в случае нарушения запрета на разбирательство за рубежом.

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Фото: "Газпром"