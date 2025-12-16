В Финском заливе 13-летняя девочка утонула во время отдыха с друзьями

Школьница ушла купаться одна, пока друзья были на берегу. Тело нашли рыбаки. СК возбудил уголовное дело и призвал родителей провести беседы о безопасности на воде.

В Финском заливе утонула 13-летняя девочка. Трагедия произошла во время отдыха с друзьями. Как сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Петербургу, пока сверстники находились на берегу, школьница одна пошла купаться.

Через некоторое время друзья хватились её, но найти не смогли. Тело подростка позже обнаружили рыбаки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели ребёнка, устанавливаются все обстоятельства.

Ведомство напоминает родителям о необходимости проводить беседы с детьми о правилах безопасного поведения на воде. Купание в необорудованных местах смертельно опасно. Рекомендуется обеспечивать детей спасательными жилетами и учить их выбирать только проверенные места для купания.

Директор Петергофа уверен, что гитлеровцы переплавили похищенный оригинал фонтана "Самсон".

Фото: Piter.TV