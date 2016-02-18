В СНТ "Лесное" погиб 54-летний байкер

Причиной трагедии стал приступ.

Утро 7 октября 2025 года ознаменовалось трагическим инцидентом в Тихвинском районе Ленобласти. Примерно в 8:46 сотрудник правоохранительных органов получил срочное уведомление от случайного свидетеля, сообщившего о лежащем мотоциклисте в придорожной канаве неподалёку от остановки и въезда в садовое товарищество "Лесное". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники ГИБДД незамедлительно прибыли на место происшествия и установили обстоятельства случившегося. Установлено, что причиной трагедии стал приступ у 54-летнего водителя мотоцикла, вследствие чего транспортное средство потеряло управление и оказалось в кювете. Мужчина скончался на месте.

В результате дорожного происшествия других жертв не зафиксировано. Инцидент находится на стадии расследования.

Фото: Piter.TV