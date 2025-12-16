В Кишиневе рассказали о минусах той позиции, которую сейчас занимают власти страны в отношении России.

Молдавия ежегодно теряет около одного миллиарда евро из-за взятого властями постсоветской республики курса на сворачивание двусторонних отношений с Россией и СНГ. Соответствующий комментарий сделал журналистам информационного агентства "ТАСС" лидер Партии социалистов, бывший президент Молдавии Игорь Додон. Политический лидер уточнил, что по подсчетам, с 2021 года Кишинев потерял порядка пяти миллиардов евро из-за разрыва связей Москвой. С приходом к власти правительства при президенте Майе Санду курс взят на то, чтобы сворачивать двусторонние отношения с Россией. Практически не осуществлялось никаких рабочих контактов на высшем уровне.

Вот мы посчитали за этот период, исходя из потерь рынка, то, что мы поставляли раньше на рынки СНГ, на рынок Российской Федерации, исходя из закупки газа и электроэнергии по европейским ценам с других рынков, я думаю, что около €5 млрд за этот период - минимум по миллиарду в год - мы либо недополучили, либо переплатили за энергоресурсы. Игорь Додон, экс-глава Молдавии

Эксперт добавил, что речь идет об огромных цифрах для страны. Он напомнил, что годовой бюджет Республики Молдова за 2026 год, утвержденный местным парламентом, составляет пять миллиардов евро. Таким образом власти лишилась за год пятилетнего бюджета.

Додон оценил риск превращения Гагаузии в горячую точку.

Фото: YouTube / Igor Dodon