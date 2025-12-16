Бастрыкин заинтересовался смертью пациента в больнице в Волосово

Следствие региона по данному факту расследует уголовное дело по ст. 124 УК РФ.

В центральный аппарат СК РФ глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад в связи с публикацией о смерти жителя Ленинградской области. Уточняется, что петербурженка почти 2 года пытается привлечь к ответственности врачей после гибели ее родственника в медицинском учреждении в Волосово.

Специалисты фонда страхования выявили нарушения, которым полиция не дала надлежащую правовую оценку. Следствие региона по данному факту расследует уголовное дело о неоказании помощи больному (ст. 124 УК РФ).

Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК РФ по Ленинградской области Сазину С. Т. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

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Фото: пресс-служба СК РФ