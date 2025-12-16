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Бастрыкин заинтересовался смертью пациента в больнице в Волосово
Сегодня, 16:17
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Бастрыкин заинтересовался смертью пациента в больнице в Волосово

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Следствие региона по данному факту расследует уголовное дело по ст. 124 УК РФ.

В центральный аппарат СК РФ глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад в связи с публикацией о смерти жителя Ленинградской области. Уточняется, что петербурженка почти 2 года пытается привлечь к ответственности врачей после гибели ее родственника в медицинском учреждении в Волосово. 

Специалисты фонда страхования выявили нарушения, которым полиция не дала надлежащую правовую оценку. Следствие региона по данному факту расследует уголовное дело о неоказании помощи больному (ст. 124 УК РФ). 

Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК РФ по Ленинградской области Сазину С. Т. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее на Piter.TV: во время квартирного пожара на проспекте Большевиков погиб мужчина. 

Фото: пресс-служба СК РФ 

Теги: волосово, ск рф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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