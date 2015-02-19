  1. Главная
Тело пропавшего рыбака нашли на Борисовском озере под Петербургом
Его искали почти неделю.

Спасатели обнаружили тело мужчины, который пропал 31 августа во время рыбалки на Борисовском озере в Приозерском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе 47 региона.

Поисковые работы продолжались несколько дней с участием спасателей поисково-спасательного отряда города Приозерск. Тело погибшего было обнаружено 6 сентября и передано сотрудникам полиции для установления всех обстоятельств произошедшего.

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области обратилась к жителям и гостям региона с призывом соблюдать правила безопасности на воде:

"Во время рыбалки соблюдайте правила безопасности на воде, обязательно носите на себе спасательный жилет. И самое главное – не рыбачьте с лодки, если не умеете плавать. Берегите себя и своих близких!"

