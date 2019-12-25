За неделю на водоемах Ленобласти погибли 4 человека

Кроме работы на воде, региональные спасательные подразделения непрерывно работали по другим экстренным ситуациям.

В период с 15 по 21 декабря в окрестностях водных объектов Ленинградской области зафиксировано 4 случая гибели людей, ставшие предметом рассмотрения оперативного доклада спасателей. Согласно отчету ведомства, за указанный семидневный интервал аварийно-спасательная служба трижды совершала выезд на водоемы для осуществления поисковых и спасательных мероприятий.

Эксперты Главного управления МЧС России по Ленинградской области обращают внимание на повышенную опасность недостаточно крепкого льда и несоблюдение норм безопасности вблизи водоемов в зимний сезон. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Выборгского района уже приступили к проведению рейдов на Финском заливе, реке Вуоксе и озере Вишневском. Несмотря на осведомленность граждан о рисках выхода на тонкий лед ранней зимой, за неделю было выявлено семь нарушений, а четверо нарушителей лишились жизни.

Кроме работы на воде, региональные спасательные подразделения непрерывно работали по другим экстренным ситуациям. За неделю они участвовали в поиске пропавших лиц в лесных массивах и населённых пунктах региона, выполнив девяносто одну операцию.

Работники службы продолжали круглосуточное патрулирование водоемов, предупреждая возможные трагедии, параллельно отслеживая ситуацию на автомобильных магистралях. За последние трое суток в Санкт-Петербурге и Ленинградской области зарегистрировано более тысячи дорожно-транспортных происшествий.

Фото: Pxhere