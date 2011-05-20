  1. Главная
Число вызовов скорой помощи в Ленобласти за неделю превысило 12 тыс. раз
Сегодня, 13:30
129
Особенно значительный рост отмечен в числе вызовов к несовершеннолетним пациентам.

В течение последней недели жители Ленинградской области обратились за скорой медицинской помощью 12 070 раз, что на 800 обращений больше аналогичного периода предыдущего года. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации. 

Власти добавляют, что особенно значительный рост отмечен в числе вызовов к несовершеннолетним пациентам – их количество увеличилось на 300 случаев.

Фото: Правительство Ленобласти
 

