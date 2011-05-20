Число вызовов скорой помощи в Ленобласти за неделю превысило 12 тыс. раз

Особенно значительный рост отмечен в числе вызовов к несовершеннолетним пациентам.

В течение последней недели жители Ленинградской области обратились за скорой медицинской помощью 12 070 раз, что на 800 обращений больше аналогичного периода предыдущего года. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Власти добавляют, что особенно значительный рост отмечен в числе вызовов к несовершеннолетним пациентам – их количество увеличилось на 300 случаев.

Ранее мы сообщили о том, что реставрационный центр в Рождествено подвел итоги работы за 2 года. За прошедшие два года коллектив из десяти специализированных мастерских вернул утраченную красоту и целостность 546 объектам искусства и культуры, имеющим высокую историческую значимость. Одной из недавних удачных работ стало возвращение картины художницы Александры Щекатихиной-Потоцкой "Сватовство", датированной 1923 годом.

Фото: Правительство Ленобласти

