Реставрационный центр в Рождествено подвел итоги работы за 2 года

Специалисты реставрационного центра в поселке Рождествено Ленинградской области завершили восстановление сотен уникальных исторических артефактов. Итоги работы последних двух лет губернатор региона Александр Дрозденко опубликовал в своем Telegram-канале.

За прошедшие два года коллектив из десяти специализированных мастерских вернул утраченную красоту и целостность 546 объектам искусства и культуры, имеющим высокую историческую значимость. Одной из недавних удачных работ стало возвращение картины художницы Александры Щекатихиной-Потоцкой "Сватовство", датированной 1923 годом.

Александр Дрозденко отдельно отметил, что любой желающий сможет ознакомиться с результатами труда профессионалов на специально организованной выставке. Экспозиция предложит зрителям уникальные предметы искусства и исторические реликвии, охватывающие временной промежуток от древних петроглифов до периода Великой Отечественной войны.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко