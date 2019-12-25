Почти 15 тыс. жителей Ленобласти обеспечили новым жильем в рамках программы расселения аварийных домов

Программа предусматривала строительство 34 современных жилых домов взамен 1047 аварийных бараков.

Ленобласть успешно завершила пятилетнюю программу переселения граждан из аварийного жилья в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Последним введенным объектом стал жилой дом в Рощино. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.

Всего качественное жилье получили около 15 тысяч жителей области. Программа предусматривала строительство 34 современных жилых домов взамен 1047 аварийных бараков. Новостройки сдаются полностью подготовленными к проживанию: с качественной внутренней отделкой, укомплектованной кухонной зоной и ванной комнатой, адаптированными условиями для маломобильных групп населения, ухоженными придомовыми территориями и организованными парковочными местами.

Александр Дрозденко подчеркнул, что работа по улучшению жилищных условий граждан будет продолжена и в 2026 году.

