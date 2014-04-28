Ленобласть и Ингушетия подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве

. Соглашение закрепляет договоренности о взаимовыгодном диалоге, опыте в законотворчестве и мерах парламентского контроля.

Председатели законодательных собраний Ленинградской области и Республики Ингушетия заключили соглашение о взаимодействии в межпарламентской сфере. Документ призван способствовать укреплению сотрудничества и налаживанию эффективного межрегионального диалога.

Сергей Бебенин, возглавляющий Ленинградское Законодательное собрание, присутствовал на мероприятиях Совета законодателей Федерального Собрания РФ, проходивших 15-16 декабря. В рамках семинара-совещания, организованного для председателей региональных парламентов, обсуждались важные вопросы защиты исторических фактов и противодействия искажениям прошлого. Участники встречи также осмотрели экспозицию выставки "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".

Одним из важнейших итогов форума стало подписание двустороннего соглашения между Ленинградской областью и Республикой Ингушетия. Соглашение закрепляет договоренности о взаимовыгодном диалоге, опыте в законотворчестве и мерах парламентского контроля. Его подписал лично Сергей Бебенин и Магомет Тумгоев, председатель Народного Собрания Республики Ингушетия.

