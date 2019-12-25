В Ленобласти определены инвесторы для восстановления пяти исторических зданий

С июня 2025 года для заинтересованных инвесторов действует льготная кредитная программа с процентной ставкой, не превышающей 9% годовых.

Благодаря привлечению инвестиций, пять объектов культурного достояния регионального уровня в Ленинградской области, остро нуждающихся в восстановлении, будут отреставрированы. В частности, реставрационные работы коснутся усадьбы Томиловых-Весниных в городе Волхов, каменной риги, расположенной на территории усадьбы в Старой Ладоге, дома, принадлежавшего архитектору Штакеншнейдеру в поселке Мыза-Ивановка, а также двух зданий, находящихся в Новой Ладоге.

В Ленинградской области Комитет, отвечающий за сохранность культурного наследия, активно выявляет объекты, находящиеся в плачевном состоянии и требующие незамедлительного проведения реставрации. Данная инициатива осуществляется при поддержке АО "ДОМ.РФ".

В соответствии с поручением президента Владимира Путина, к 2030 году на территории России необходимо отреставрировать не менее тысячи объектов, представляющих культурную ценность. На онлайн-платформе Наследие.дом.рф уже представлено 67 таких объектов из Ленинградской области, пять из которых имеют федеральное значение.

С июня 2025 года для заинтересованных инвесторов действует льготная кредитная программа с процентной ставкой, не превышающей 9% годовых. Полученные средства могут быть использованы для финансирования разработки проектной документации, проведения реставрационных работ и адаптации зданий к современным потребностям.

Согласно заявлению Комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти, сделанному в четверг, 11 декабря, работа по расширению списка объектов, включенных в программу, продолжается. Основная задача – не только восстановить исторические памятники, но и обеспечить их интеграцию в экономическую систему региона, предоставив им новую функциональность.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти подвели итоги ремонта ключевых региональных трасс за 2025 год.

Фото: наследие.дом.рф