В Ленобласти подвели итоги ремонта ключевых региональных трасс за 2025 год

Специалисты перейдут к разработке графика на следующий 2026 год.

Работы по благоустройству дорожной инфраструктуры Ленинградской области близятся к завершению: подведены итоги ремонта автодорог в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". В понедельник, 8 декабря, в Telegram-канале Dorogi_lo был опубликован отчёт о наиболее значительных проектах обновления трасс.

Среди реализованных дорожных проектов лидируют два объекта: трасса "Санкт-Петербург — завод им. Свердлова — Всеволожск", где было заменено покрытие на протяжении 22,5 километров, и дорога "Комсомольское — Приозерск", где восстановлено 14,3 километра дорожного полотна.

Значительный объём ремонтных работ выполнен на маршруте "Анташи — Ропша — Красное Село": проложено около 12 километров новых покрытий. Помимо этого, капитальный ремонт затронул дорогу "Санкт-Петербург — Ручьи", где обновлён асфальт на площади свыше 13,5 километров.

Большинство основных этапов строительных работ завершены. Специалисты перейдут к разработке графика на следующий 2026 год.

Ранее мы сообщили о том, что лоси из Нижне-Свирского заповедника продолжают кормиться на водоемах.

Фото: Telegram / Dorogi_lo