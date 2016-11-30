  1. Главная
Лоси из Нижне-Свирского заповедника продолжают кормиться на водоемах
Сегодня, 9:40
Для добычи водных растений лоси способны погружаться на глубину до нескольких метров.

Животные Ленинградской области радуются необычно тёплой погоде и мягкой зиме. Лоси из Нижне-Свирского заповедника наслаждаются отсутствием снежного покрова и низких температур, что позволяет им добывать пищу вблизи водоёмов. Фотограф Анатолий Смирнов запечатлел семейную группу лосей, состоящую из матери и её повзрослевших детёнышей, поглощающих любимое угощение — подводные растения. 

Как пояснил биолог и автор канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков, такая еда жизненно важна для лосей, поскольку служит важным источником необходимого элемента — натрия.

Для добычи водных растений лоси способны погружаться на глубину до нескольких метров.

Ранее петербуржцам объяснили, почему не надо кормить голубей в центре города.

Фото: Нижне-Свирский государственный заповедник (Анатолий Смирнов)

