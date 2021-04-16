Петербуржцам объяснили, почему не надо кормить голубей в центре города

История началась с многочисленных обращений Музея городской скульптуры, вынужденного регулярно очищать экспонаты от последствий жизнедеятельности пернатых гостей.

Проблема борьбы с птицами, загрязняющими исторические памятники Петербурга, вышла на новый уровень. В ситуации разобрался spb.aif.ru.

История началась с многочисленных обращений Музея городской скульптуры, вынужденного регулярно очищать экспонаты от последствий жизнедеятельности пернатых гостей. Одно из последних посланий, отправленное директором музея Владимиром Тимофеевым местным депутатам осенью 2025 года, фиксирует серьезность ситуации: кислотные компоненты экскрементов наносят непоправимый ущерб мрамору и металлу. Например, знаменитую статую Пушкина трижды за год пришлось подвергать тщательной обработке, а Ростральные колонны пострадали не меньше.

Отходы жизнедеятельности птиц негативно влияют на сохранность культурного наследия, вынуждая нас тратить лишние средства и ресурсы на поддержание чистоты. Вместо того, чтобы обслуживать другие важные объекты, мы вынуждены возвращаться к одному и тому же месту снова и снова, заявила Вера Мануртдинова, сотрудница сектора мониторинга музейных ценностей.

Но неприятностей от крылатых обитателей города значительно больше. Помимо разрушающего влияния на памятники, птицы устраиваются на соседствующих зданиях, загрязняют фасады, разносят инфекции и болезни. Биолог Павел Глазков объяснил, что каждая третья городская птица заражена опасными болезнями, а популяция серых чаек стремительно растет, усиливая наносимый ими вред.

На недавнем заседании Комиссии по городскому хозяйству и формированию комфортной среды петербургского ЗакСа возникла необходимость обсудить "птичьи" проблемы. Были приглашены учёные, орнитологи, сотрудники музеев и активисты.

Во-первых, решено активизировать борьбу с бесконтрольным кормлением птиц вблизи исторических достопримечательностей. Один из вариантов — введение специальной защитной зоны площадью 50-70 метров вокруг памятников, где любое подкармливание пернатых будет строго наказываться штрафами. Во-вторых, предложено создавать специализированные пространства для кормления птиц вдали от исторического центра, например, в парках и открытых местах, где зимующие пернатые найдут необходимую поддержку и защиту. Наконец, поднимался вопрос уменьшения численности самих птиц. Тем не менее, физическое разрушение гнёзд считается крайне сомнительным решением.

Сергей Петров, орнитолог и сотрудник Зоологического музея, напомнил о печальном опыте Китая середины XX века, когда массовые убийства воробьёв привели к катастрофическому росту вредителей и последовавшему страшному голоду. Современные специалисты сходятся во мнении, что гуманным и эффективным методом станет ограничение доступности пищи: улучшение сбора мусора, закрытие открытых контейнеров и использование защищённых урн.

Фото: Pxhere