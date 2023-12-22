Пулковский парк станет "Парком Городов-Героев"

С этой инициативой выступила председатель правления городской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова.

Топонимическая комиссия Петербурга 28 марта проголосовала за возвращение Пулковскому парку, который находится на пересечении Московского и Пулковского шоссе, исторического названия "Парк Городов-Героев". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

С такой инициативой выступила председатель правления городской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова. Комиссия сочла, что прежнее название объекта наиболее предпочтительно, так как нынешнее слабо связано с историческими "пулковскими" доминантами.

Топоним "Пулковский парк" включен в перечень территорий зеленых насаждений и Реестр наименований объектов городской среды. Ранее для территории существовал топоним "Парк Городов-Героев", включенный в Закон №430-85 "О зеленых насаждениях общего пользования" в 2007 году. Но в редакции Закона от 2010 года его заменили на "Пулковский парк". Наименование "Парк Городов-Героев" содержится в решении Ленгорисполкома от 13 августа 1984 года №576 "О создании парковой зоны по трассе от площади Победы до Пулковских высот и аэропорта Пулково".

При этом отмечается, что пока информации об официальном присвоении наименований "Пулковский парк" и "Парк Городов-Героев" постановлениями правительства Петербурга с учетом рекомендательного решения городской Топонимической комиссии нет.

Ранее мы рассказывали о том, что безымянную улицу в Пушкине назвали в честь Ивана Саутова.

Фото: ВКонтакте / Пулковский парк