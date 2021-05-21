Утверждено присвоение новых названий двум улицам в Красносельском районе

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства "О присвоении наименований безымянным проездам в Красносельском районе Петербурга". Этот документ утверждает решение Топонимической комиссии, затрагивающее Новосергиево.

В названии улицы Бориса Шмелева увековечено имя защитника блокадного Ленинграда, танкиста и Героя Советского Союза Бориса Елисеевича Шмелева. Она проходит от Игнатьевской улицы и идет на юг к проспекту Ветеранов.

Игнатьевская улица, соединяющая проспект Буденного с улицей Бориса Шмелева, названа в честь Свято-Троицкой Сергиевой Приморской пустыни, расположенной неподалеку. Этот объект увековечивает память трех архимандритов, носивших при постриге имя "Игнатий": Брянчанинова, Малышева и Егорова.

