Утверждено присвоение новых названий двум улицам в Красносельском районе
Сегодня, 14:54
Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства "О присвоении наименований безымянным проездам в Красносельском районе Петербурга". Этот документ утверждает решение Топонимической комиссии, затрагивающее Новосергиево. 

В названии улицы Бориса Шмелева увековечено имя защитника блокадного Ленинграда, танкиста и Героя Советского Союза Бориса Елисеевича Шмелева. Она проходит от Игнатьевской улицы и идет на юг к проспекту Ветеранов. 

Игнатьевская улица, соединяющая проспект Буденного с улицей Бориса Шмелева, названа в честь Свято-Троицкой Сергиевой Приморской пустыни, расположенной неподалеку. Этот объект увековечивает память трех архимандритов, носивших при постриге имя "Игнатий": Брянчанинова, Малышева и Егорова. 

Ранее на Piter.TV: в Колпино безымянный парк получил название. 

Фото: пресс-служба Смольного 

